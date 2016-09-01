Владивостокский завод "Соллерс" за четыре года собрал 100 тыс. автомобилей Mazda

Досье «Золотого Рога»: СП «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» создано паритетных началах японским автопроизводителем Mazda и российским ПАО «Соллерс». Производство автомобилей Mazda стартовало во Владивостоке в октябре 2012 года. По итогам 2015 года было выпущено 24 тыс. 185 автомобилей. Предприятие выпускает кроссоверы Mazda CX-5 и седаны Mazda 6. В конце 2015 года завод перешел на сборку автомобилей по стандарту Euro 5. Полная проектная мощность завода составляет 70 тыс. автомобилей в год. Sollers и Mazda в сентябре 2015 года также подписали соглашение о создании производства двигателей Mazda, инвестиции составят порядка 2 млрд рублей. Предприятие будет располагаться в особой экономической зоне во Владивостоке. Сумма инвестиций - более 2 млрд рублей.