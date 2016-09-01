Во Владивостоке Корпорация развития Дальнего Востока заключила соглашения с резидентами на сумму 24 млрд рублей

«Условия для получения статуса резидента ТОР и СПВ – прозрачны и просты. Это создание нового бизнеса, которое соответствует разрешенным видам деятельности в законе и минимальная сумма инвестиций: в ТОР – 500 тысяч рублей, в Свободный порт – 5 млн. Благодаря чему, мы видим уже через год реальный результат – 11 различных реализованных проектов. Общая сумма инвестиций по ним составляет около 11 млрд рублей, трудоустроено полторы тысячи человек. Каждый из них является успешным примером для потенциальных резидентов, которые сейчас находятся на стадии принятия решения», - поделился, генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.