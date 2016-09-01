Во Владивостоке Корпорация развития Дальнего Востока заключила соглашения с резидентами на сумму 24 млрд рублей

Сегодня, 1 сентября, в преддверии второго Восточного экономического форума состоялось публичное подписание соглашений между АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и 21 резидентом особых экономических режимов, действующих на Дальнем Востоке на общую сумму 24,6 млрд рублей. Из них 18 проектов будет реализовано в Свободном порте Владивосток и 3 проекта на территориях опережающего развития. Благодаря резидентам будет создано более 2,2 тысячи рабочих мест, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Новые предприятия появятся в ТОРах «Хабаровск», «Надеждинская» и «Южная». Они будут заниматься абсолютно разными видами деятельности – сельское хозяйство, логистика, легкая и тяжелая промышленность. Свободный порт Владивосток также значительно пополнился резидентами. Стоит отметить, что налоговыми льготами и административной поддержкой воспользуются представители, как крупного и среднего, так и малого бизнеса.
«Условия для получения статуса резидента ТОР и СПВ – прозрачны и просты. Это создание нового бизнеса, которое соответствует разрешенным видам деятельности в законе и минимальная сумма инвестиций: в ТОР – 500 тысяч рублей, в Свободный порт – 5 млн. Благодаря чему, мы видим уже через год реальный результат – 11 различных реализованных проектов. Общая сумма инвестиций по ним составляет около 11 млрд рублей, трудоустроено полторы тысячи человек. Каждый из них является успешным примером для потенциальных резидентов, которые сейчас находятся на стадии принятия решения», - поделился, генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.
С начала реализации Федеральных Законов о ТОР и СПВ в Корпорацию поступило 295 заявок, на общую сумму более 694 млрд рублей. В результате реализации этих проектов будет создано более 51 тысяч рабочих мест на Дальнем Востоке. Из них уже стали резидентами 176 компаний, с объемом инвестиций более 523 млрд рублей и планами создать более 40 тысяч рабочих мест.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.