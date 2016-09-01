Во Владивостоке состоится Фестиваль московских театров

27 сентября в 19.00 - музыкально-драматический спектакль «ТЕРРИТОРИЯ СТРАСТИ». Мюзикл создан по мотивам романа в письмах Шодерло де Лакло «Опасные связи». Режиссер спектакля Александр Балуев - исполнитель главной роли. Музыку для спектакля написал известный композитор Глеб Матвейчук, который исполняет в спектакле одну из главных ролей. Состав у мюзикла звездный: Александр Балуев, Глеб Матвейчук, Мария Иващенко, Валерия Ланская, Евгения Рябцева, Эльвина Мухутдинова, Алексей Бобров и артисты балета. Идея спектакля – извечная борьба - борьба между мужчиной и женщиной, игра жестокая, сулящая разочарования, трагедии, но и дающая призрачную надежду на счастье! (стоимость билетов от 1000-2500 рублей) .