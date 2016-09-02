"Большой порт Зарубино" в Приморье наполовину отойдет иностранцам

Проект «Большой порт Зарубино» предполагает создание специализированных перегрузочных комплексов в морском порту Зарубино в бухте Троицы (Приморский край), включая зерновой, контейнерный и бункеровочный терминалы, а также развитие железнодорожной, автодорожной, энергетической инфраструктуры на участке Зарубино - Хуньчунь (Китай). Порт призван переваливать российские экспортные грузы и грузы, следующие из северо-восточных провинций Китая в южные. Первая очередь порта планируется к запуску в 2020 году. Ранее об интересе к проекту заявляли China Merchants Group и один из крупнейших мировых портовых операторов DP World (Dubai Port World).