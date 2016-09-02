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"Большой порт Зарубино" в Приморье наполовину отойдет иностранцам

2 сентября 2016, 10:20
Группа "Сумма" готова отдать до 50% минус одна акция проекта в обмен на деньги
Сюжет
ВЭФ

Группа «Сумма» готова отдать до 50% минус одна акция проекта в обмен на деньги

Группа «Сумма» сегодня планирует подписать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашение с иностранным инвестором по проекту «Большой порт Зарубино», сохранив за собой контроль в проекте, сообщил журналистам группы «Сумма» Зиявудин МАГОМЕДОВ.

«Мы проводим активные консультации. Видим китайских инвесторов, корейских и арабских. Сегодня будет подписание по этому поводу. Контрольный пакет в любом случае останется у нас. Мы планируем финансовую модель до весны закончить, сейчас заканчиваем изыскания, определяемся со структурой капитала - кто там со стороны возможных партнеров будет участвовать», - заявил г-н Магомедов.

Он уточнил, что проект сегодня оценивается в $3 млрд

Досье «Золотого Рога»:

Проект «Большой порт Зарубино» предполагает создание специализированных перегрузочных комплексов в морском порту Зарубино в бухте Троицы (Приморский край), включая зерновой, контейнерный и бункеровочный терминалы, а также развитие железнодорожной, автодорожной, энергетической инфраструктуры на участке Зарубино - Хуньчунь (Китай). Порт призван переваливать российские экспортные грузы и грузы, следующие из северо-восточных провинций Китая в южные. Первая очередь порта планируется к запуску в 2020 году. Ранее об интересе к проекту заявляли China Merchants Group и один из крупнейших мировых портовых операторов DP World (Dubai Port World).

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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