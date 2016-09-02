Для риелторов введут профстандарт

Осенью в России будут приняты профессиональные стандарты для риелторов, которые уже разработаны профессиональным сообществом. Как выяснили «Известия», главная особенность нововведения - появление двух по сути новых профессий. Те, кого сейчас называют риелторами, официально станут либо агентами по недвижимости, либо брокерами по недвижимости.