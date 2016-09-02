Фестиваль "Улица Дальнего Востока" открылся во Владивостоке в рамках ВЭФ (Фоторепортаж)

Особенностью фестиваля стало переплетение традиций Дальнего Востока с инновационными технологиями. Так, в павильоне Приморского края, который оформлен в виде лотоса, можно воочию увидеть всю историю порта Владивосток с момента его основания. В павильоне Амурской области - сфотографироваться в космическом аппарате и купить в специальном автомате настоящее космическое питание, Хабаровский край удивляет своей панорамной видеостеной, Сахалинская область – тренажером-симулятором горнолыжного спуска с эффектом присутствия, Республика Саха (Якутия) — оригинальным экспонатом пещерного львенка возрастом более 10 тысяч лет (это первая и единственная находка пещерного льва в мире).