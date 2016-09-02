"Галапагосские острова" по-приморски

- Дальневосточный морской заповедник относится к кластерному типу, состоит из четырех участков, и каждый участок по-своему интересен. На Южном участке наибольшей популярностью пользуется туристический маршрут «Самый южный остров России» о. Фуругельма. Объектом показа служит батарея 130 миллиметровых орудий береговой охраны № 250, а после экскурсии туристы могут отдохнуть на пляже и искупаться в бухте. Не меньшей популярностью пользуется и водный туристический маршрут «Берег поющих сосен» вдоль побережья Восточного участка. Только здесь можно увидеть скалистые берега, поросшие соснами, с гротами и пещерами, а весной контраст соснам придают цветущие рододендроны. После морской прогулки можно зайти в бухту Среднюю и в рамках экскурсии «Гроты, бонсай и бирюзовое море бухты Средняя» отдохнуть на песчаном пляже у чистого моря. На Западном участке в б. Миноносок полуострова Краббе можно познакомиться с основами марикультуры - увидеть, как выращивают приморского гребешка. На Северном участке на о. Попова в эколого-просветительском центре заповедника работают наш музей «Природа моря и ее охрана», этнографический комплекс «Наследие» и еще шесть экологических маршрутов. Все маршруты - как для взрослых, так и для детей. И самая большая надежда на детей, ведь у браконьеров тоже есть дети. Если их дети побывают на наших экскурсиях, то они рано или поздно скажут своим отцам: «Папа, не грабь больше заповедник, ведь он сохраняет природу для нас - для тебя, меня и нашей мамы».