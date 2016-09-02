Китайских инвесторов пригласили в партнеры

Особое внимание было уделено сектору государственно-частного партнерства. Как отметила в своем выступлении замглавы агентства, такая форма сотрудничества имеет ряд преимуществ для частного инвестора. Так, ГЧП позволяет привлекать государственные ресурсы для осуществления проекта, предоставляет доступ к сферам национальной экономики, таким как транспорт, дорожная инфраструктура, образование, здравоохранение, ЖКХ и другие, снижает административные барьеры.