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Китайских инвесторов пригласили в партнеры

2 сентября 2016, 10:20
Презентация стратегических проектов Приморского края для компаний провинции Хэйлунцзян прошла на базе представительства города Муданьцзян во Владивостоке

Презентация стратегических проектов Приморского края для компаний провинции Хэйлунцзян прошла на базе представительства города Муданьцзян во Владивостоке. Делегатам рассказали об особых экономических режимах, работающих в крае, а также представили комплексные инвестиционные проекты.

От лица Приморья выступила первый зам. директора Инвестиционного агентства Елена ЯСКЕВИЧ. Она представила услуги агентства, а также проекты строительства парка по утилизации твердых бытовых доходов, комплексного освоения территории в Уссурийске, проекты в сфере туризма и производства стройматериалов.

Особое внимание было уделено сектору государственно-частного партнерства. Как отметила в своем выступлении замглавы агентства, такая форма сотрудничества имеет ряд преимуществ для частного инвестора. Так, ГЧП позволяет привлекать государственные ресурсы для осуществления проекта, предоставляет доступ к сферам национальной экономики, таким как транспорт, дорожная инфраструктура, образование, здравоохранение, ЖКХ и другие, снижает административные барьеры.

«Все чаще мы слышим вопросы о предоставлении гарантий возврата вложенных средств или о предоставлении государственных гарантий. Такая форма сотрудничества, как ГЧП, расширяет возможности получения заемных средств под государственные гарантии», - подчеркнула Елена Яскевич.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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