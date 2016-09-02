О "ПСП-ДВ" судят по проектам

Рядом с аквапарком планируется построить отдельно стоящий большой конференц-зал модульного типа, который в зависимости от необходимости можно будет трансформировать в разные по площади помещения. Уже сегодня эта база отдыха стала местом, где, в сочетании с корпоративным отдыхом на чистом воздухе у берега моря, часто проходят конференции, семинары и пр. публичные мероприятия. И конференц-зал в этом плане откроет новые возможности, тем более что под ним в два уровня запроектирована большая автостоянка.