Президент Сигэру Мураяма: На Дальнем Востоке для бизнеса сделано много, но еще недостаточно

- Если посмотреть правде в глаза, то возникают сомнения, возможны ли инвестиции в Дальний Восток, поскольку во всем регионе нет ни одного города с населением более 1 млн человек, а в соседних районах Дальнего Востока нет больших рынков. Население всего Дальнего Востока не превышает 6 млн 300 тыс. человек. Даже если здесь создать предприятия, то кто будет покупать произведенные на них товары? С точки зрения компаний это вовсе не привлекательно.