Приморские единороссы создали рабочую группу по организации помощи пострадавшим от тайфуна "Лайонрок"

«В зоне подтопления оказались сотни наших жителей, и сегодня им нужна любая помощь. В прошлом году мы подключились, когда в тяжелейшей ситуации оказался Уссурийск. И сейчас нам нужно скоординировать усилия, чтобы помочь жителям, которые столкнулись с этой бедой», - подчеркнула руководитель приморских единороссов.