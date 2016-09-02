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Приморские единороссы создали рабочую группу по организации помощи пострадавшим от тайфуна "Лайонрок"

2 сентября 2016, 08:29
Региональное отделение партии провело специальное внеочередное заседание
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1 сентября приморские единороссы провели внеочередное заседание регионального политсовета, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Первый и основной вопрос повестки – участие регионального отделения партии в ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок». Секретарь партии Людмила Талабаева порекомендовала приостановить все агитационные партийные мероприятия и направить силы на помощь людям.

«В зоне подтопления оказались сотни наших жителей, и сегодня им нужна любая помощь. В прошлом году мы подключились, когда в тяжелейшей ситуации оказался Уссурийск. И сейчас нам нужно скоординировать усилия, чтобы помочь жителям, которые столкнулись с этой бедой», - подчеркнула руководитель приморских единороссов.

На заседании РПС было принято решение создать рабочую группу по помощи пострадавшим жителям края. В каждом затопленном районе будет создан оперативный штаб, организована работа по сбору помощи пострадавшим. Общая координация работы возложена на региональный исполком партии.

В районах, попавших в зону затопления, работа уже ведется. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 1 сентября направился в пострадавшие от тайфуна районы, побывал в Чугуевском районе, проинспектировал ход аварийно-спасательных работ, осмотрел дорожную инфраструктуру, встретился с жителями. Второй день в Кавалеровском районе работает руководитель общественных приемных губернатора Виктория Николаева, в Чугуевском районе оперативный штаб развернул депутат Думы Арсеньевского городского округа Владимир Авагимян.

Напомним, из-за тайфуна режим чрезвычайной ситуации введен в 13 муниципалитетах Приморья. Больше всего от тайфуна пострадали Дальнегорский и Уссурийский городские округа, Кавалеровский, Анучинский, Дальнереченский, Лазовский, Михайловский, Ольгинский, Тернейский, Хасанский, Чугуевский, Шкотовский и Яковлевский районы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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