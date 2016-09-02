Сотрудников полиции на ВЭФ практически морят голодом (видео)

Голос за кадром негодуя демонстрирует два кусочка хлеба, половинку помидора, кусочек огурца и яйцо: Видео. При этом участников ВЭФ кормят гораздо лучше, так на набережной ДВФУ можно отведать деликатесы откаждого из регионов ДФО: хабаровского осетра, камчатского краба, приморского гребешка… Их бесплатно всем не раздают - только обладателям красных и синих бейджей (самым ВИП-ам и ТОП-ам). Простые участники могут все эти яства попробовать за свои деньги.