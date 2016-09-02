zr.media
ГлавноеВсе новости

Сотрудников полиции на ВЭФ практически морят голодом (видео)

2 сентября 2016, 09:20
Паек правоохранителя оставит голодным даже ребенка
Сюжет
ВЭФ

Участников ВЭФ и сотрудников полиции, которые обеспечивают безопасность мероприятия, как выясняется, кормят, мягко говоря, по-разному. Если обладатели красных и синих бейджей бесплатно могут отведать самые изысканные деликатесы, то полиции достался весьма скромный паек. Ролик о содержании дневного довольствия для офицера полиции, охраняющего ВЭФ, появился в сети интернет.

Голос за кадром негодуя демонстрирует два кусочка хлеба, половинку помидора, кусочек огурца и яйцо: Видео. При этом участников ВЭФ кормят гораздо лучше, так на набережной ДВФУ можно отведать деликатесы откаждого из регионов ДФО: хабаровского осетра, камчатского краба, приморского гребешка… Их бесплатно всем не раздают - только обладателям красных и синих бейджей (самым ВИП-ам и ТОП-ам). Простые участники могут все эти яства попробовать за свои деньги.

Анастасия ЖЁЛТОБЕЙДЖЕВА.

Фото автора.

#Новости#ВЭФ#ГИБДД#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56