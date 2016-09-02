Сотрудников полиции на ВЭФ практически морят голодом (видео)

Участников ВЭФ и сотрудников полиции, которые обеспечивают безопасность мероприятия, как выясняется, кормят, мягко говоря, по-разному. Если обладатели красных и синих бейджей бесплатно могут отведать самые изысканные деликатесы, то полиции достался весьма скромный паек. Ролик о содержании дневного довольствия для офицера полиции, охраняющего ВЭФ, появился в сети интернет.
Голос за кадром негодуя демонстрирует два кусочка хлеба, половинку помидора, кусочек огурца и яйцо: Видео. При этом участников ВЭФ кормят гораздо лучше, так на набережной ДВФУ можно отведать деликатесы откаждого из регионов ДФО: хабаровского осетра, камчатского краба, приморского гребешка… Их бесплатно всем не раздают - только обладателям красных и синих бейджей (самым ВИП-ам и ТОП-ам). Простые участники могут все эти яства попробовать за свои деньги.
Анастасия ЖЁЛТОБЕЙДЖЕВА.
Фото автора.