Тайфун не нанес урона Приморскому океанариуму

Долгожданное открытие состоится в срок – 6 сентября.
Тайфун «Лайонрок» не нанес урона Приморскому океанариуму на острове Русском, многострадальный объект полностью готов к открытию, намеченному на 6 сентября. 3 сентября, во второй день работы Восточного экономического форума, океанариум посетит президент РФ Владимир ПУТИН.
На его открытие президент РФ отправится вместе со своей корейской коллегой Пак Кын Хе и премьер-министром Японии Синдзо АБЭ.
Ранее некоторые СМИ сообщили о сильном подтоплении океанариума из-за прохождения тайфуна. В руководстве комплекса опровергли информацию об очередном переносе даты открытия.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.