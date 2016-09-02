Тайфун не нанес урона Приморскому океанариуму

Тайфун «Лайонрок» не нанес урона Приморскому океанариуму на острове Русском, многострадальный объект полностью готов к открытию, намеченному на 6 сентября. 3 сентября, во второй день работы Восточного экономического форума, океанариум посетит президент РФ Владимир ПУТИН.