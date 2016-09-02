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Тайфун не нанес урона Приморскому океанариуму

2 сентября 2016, 09:59
Долгожданное открытие состоится в срок – 6 сентября
Сюжет
ВЭФ

Долгожданное открытие состоится в срок – 6 сентября.

Тайфун «Лайонрок» не нанес урона Приморскому океанариуму на острове Русском, многострадальный объект полностью готов к открытию, намеченному на 6 сентября. 3 сентября, во второй день работы Восточного экономического форума, океанариум посетит президент РФ Владимир ПУТИН.

На его открытие президент РФ отправится вместе со своей корейской коллегой Пак Кын Хе и премьер-министром Японии Синдзо АБЭ.

Ранее некоторые СМИ сообщили о сильном подтоплении океанариума из-за прохождения тайфуна. В руководстве комплекса опровергли информацию об очередном переносе даты открытия.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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