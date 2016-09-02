Железное звено транспортных коридоров

Дальневосточная железная дорога закладывает основу для развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2»
Российские железные дороги, доставляя грузы к дальневосточным портам и пограничным пунктам пропуска, выступают важнейшим звеном транспортно-логистического комплекса, призванного обеспечить развитие внешней торговли и пропуск международного транзита. Именно этим определяется и роль Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) в развитии международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Теоретически транспортные коридоры, включающие в себя морские порты, автодороги, стальную магистраль и пограничные пункты пропуска, могут обеспечить преимущества для международных грузоотправителей. Однако до последнего времени явных прорывов в развитии транспортного потенциала Приморского края не было. Оценивая будущую грузовую базу, отдельные проекты реализовывали частные инвесторы в портовом бизнесе. Планомерно инвестировала в современную инфраструктуру железная дорога, ориентируясь на договоренности России с соседними государствами о развитии сотрудничества в транспортной сфере, а также на запросы бизнеса, для которого азиатские рынки сбыта в приоритете.
Сегодня федеральный центр обозначает намерение взять под свою координацию вопросы развития транспортных коридоров, в расчете на новые механизмы и преференции, которые предоставлены бизнесу территориями опережающего развития (ТОР) и свободным портом Владивосток (СПВ). В рамках этих режимов целый ряд компаний заявили о намерении строить логистические центры, развивать бизнес в транспортной сфере.
Железная дорога встроена в этот тренд, в последние годы многое сделано для увеличения пропускной способности стальной магистрали, улучшения перевозочного процесса. От Гродекова к морю
Первая транзитная перевозка двух контейнерных поездов по международному транспортному коридору (МТК) «Приморье-1» из северо-восточных провинций Китая через пограничный переход Гродеково - Суйфэньхэ и Владивостокский морской рыбный порт на юг Китая в порт Шанхай была осуществлена в мае 2010 года. Она показала высокую результативность по времени доставки грузов: от станции Гродеково до сдачи контейнеров в порт прошло менее 2-х суток, включая досмотр грузов.
Международный транспортный коридор «Приморье-1», в состав которого входит железнодорожный пограничный переход Гродеково - Суйфэньхэ, предназначен для перевозки грузов из северо-восточных провинций Китая через порты Приморского края в страны АТР и на юг Китая, а также выхода на Транссибирскую магистраль с последующей доставкой грузов в направлении европейских стран.
Прощупывая транзитный потенциал МТК «Приморье-1» в 2013-2014 гг., ДВЖД провела целый ряд экспериментальных перевозок контейнерных поездов через Гродеково - Суйфэньхэ в направлении портов Восточный и Владивосток, а дальше - в страны АТР. В это же время шли встречи с грузовладельцами, представителями правительственных кругов и железнодорожных администраций Китая. Их итогом стал целый ряд мер, принятых ДВЖД, для увеличения контейнерных перевозок по МТК «Приморье-1».
В августе прошлого года из Гродекова в порт Восточный проследовал первый поезд из 116 контейнеров направлением в Республику Корея. Сегодня перевозки транзитных грузов в контейнерах в рамках «Приморья-1» осуществляются на регулярной основе. Динамика роста весьма позитивна. В 2016 году по этому коридору уже перевезли 692 ДФЭ транзитных контейнера, что более чем в два раза больше прошлогоднего годового результата.
Транзит растет благодаря в том числе ряду мер по оптимизации стоимостных условий на всем пути следования грузов по территории России, которые железная дорога смогла предложить в партнерстве с другими участниками транспортного процесса - ПАО «Трансконтейнер», ООО «Восточная стивидорная компания» (порт Восточный) и др. Это снижение стоимости предоставления подвижного состава, перевалки грузов в порту.
Руководство ОАО «РЖД» установило коэффициент 0,7 к тарифу на перевозку грузов в крупнотоннажных контейнерах в транзитном сообщении от станции Гродеково до припортовых станций Приморского края на групповую отправку контейнеров. В направлении транспортного коридора «Приморье-1» действует также понижающий коэффициент 0,5 к ж/д тарифу при перевозке контейнеров в составе контейнерных поездов. В сентябре 2016 года ОАО «РЖД» установлена жесткая, ускоренная нитка графика следования контейнерных поездов от станции Гродеково до портов Восточный и Владивосток.
Оптимизировать затраты грузоотправителей помогло и изменение технологии приема груза к перевозке по территории России. Совместно с китайской стороной было принято решение о погрузке транзитных вагонов колеи 1520 мм на станции Суйфэньхэ (КНР), тем самым исключена необходимость перегруза контейнеров и пересортировки составов на станции Гродеково. Эти изменения закреплены в пограничном соглашении.
С 2013 года ДВЖД инвестирует значительные средства в обновление железнодорожной инфраструктуры, в том числе и на направлении МТК «Приморье-1». Здесь идет реконструкция перегрузочного комплекса станции Гродеково, на что будет затрачено 493,536 млн рублей собственных средств ОАО «РЖД».
Будет обновлен парк погрузо-разгрузочных машин, проведена модернизация существующего путевого хозяйства, подкрановых площадок. Будут построены складские комплексы, в том числе склад временного хранения (СВХ), административно-бытовые здания для размещения контрольных органов. Южный вход
Международный транспортный коридор «Приморье-2» может стать еще более значимым проектом по интеграции ОАО «РЖД» в транспортную систему АТР. В его состав входят морские пункты пропуска Посьет, Зарубино и пограничный переход Махалино (Камышовая) - Хуньчунь.
В 2011 году ОАО «РЖД» приобрело в собственность железнодорожный пограничный переход «Махалино», который несколько лет до этого принадлежал ОАО «Золотое звено», и инвестировало в восстановление его инфраструктуры 837,3 млн рублей собственных средств. В декабре 2013 года ЖДПП «Махалино» был открыт для регулярного движения.
К настоящему времени, с момента возобновления работы пограничного железнодорожного перехода Махалино (Камышовая) - Хуньчунь в декабре 2013 года, перевезено свыше 2,6 млн тонн грузов из России в Китай. В том числе за 2015 год - 1,2 млн тонн. Нынешний год также показывает устойчивый рост: за 8 месяцев перевезено 1,2 млн тонн, что в 2,5 раза больше аналогичного периода 2015 года.
В то же время железнодорожники отмечают сложившийся перекос в использовании возможностей погранперехода, через который пока осуществляется перевозка только в направлении из России в Китай (грузы: уголь, руда, пиломатериалы). При том, что основным назначением работы ЖДПП Махалино – Хуньчунь должна стать перевозка транзитных контейнеров в паромном сообщении Сокчо (Республика Корея) – Ниигата (Япония) – Зарубино (РФ) – Махалино (РФ) – Хуньчунь (КНР), а также грузов в направлении северо-восточные провинции КНР – Хуньчунь – Махалино – порт Зарубино – юго-восточные провинции КНР. Именно к такой логистике располагает удобное географическое расположение пограничного перехода.
В развитие транзитного потенциала МТК «Приморье-2», согласно программе развития Восточного полигона РЖД, в участок Махалино-Камышовая - госграница в ближайшие три года планируется инвестировать 5,2672 млрд рублей, из которых 531,7 млн рублей - средства ОАО «РЖД», 4735,5 млн рублей – из госбюджета.
Увеличению пропускной способности ЖДПП «Махалино» с существующих 2 млн тонн до 8 млн тонн в год будет способствовать создание перегрузочного комплекса с контейнерным терминалом, терминалов для тяжеловесных грузов, по обработке тарно-штучных грузов и административно-хозяйственного модуля с помещениями для государственных контрольных органов.
Значительные средства – 1,75 млрд рублей - будут вложены в усиление подходов к самому погранпереходу «Махалино» в рамках проекта «Реконструкция участка Уссурийск - Барановский - Хасан». Вахта власти
Однако не только рост пропускной способности железной дороги и улучшение качества перевозочного процесса смогут увеличить наполнение транспортных коридоров грузами. Необходимо создавать современную таможенную и пограничную инфраструктуру, которая бы отвечала запросам владельцев грузов и соответствовала тем административным режимам, которые декларирует закон о свободном порте Владивосток. Необходимо и внесение целого ряда изменений в законодательную базу.
Так, железнодорожники уже не первый год ставят вопросы о внесении ЖДПП «Махалино» в перечень пунктов пропуска через госграницу РФ, утвержденных постановлениями правительства РФ. Это бы позволило расширить номенклатуру грузов. Как мы уже упоминали, в настоящее время через ЖДПП «Махалино» грузы идут только в направлении из России в Китай, при этом ввоз на территорию России импортных и транзитных грузов ограничен. Такое положение дел – наследство от старых собственников пункта пропуска «Махалино», владевших им почти 10 лет, из которых 5 лет он не работал, в связи с чем данный железнодорожный погранпереход просто механически забыли внести в перечень пунктов пропуска, специализирующихся на перевозке различного вида товаров.
ОАО «РЖД» и Дальневосточная железная дорога настойчиво пытаются решить этот вопрос в разных инстанциях, обращаясь в администрацию Приморского края, Минтранс РФ, Минвостокразвития. Соответствующее поручение было дано таможенной службе полпредом президента РФ в ДФО Юрием ТРУТНЕВЫМ еще в феврале прошлого года. Однако вопрос остается открытым, что отнюдь не способствует увеличению грузовой базы. Затягивание же решения проблемы иной раз идет по незначительным поводам. Как это, к примеру, происходит в отношении разрешения на экспорт в КНР круглого леса и транзитную перевозку минеральной воды из КНР через порт Зарубино в Республику Корея.
Остро обозначается необходимость оборудовать ЖДПП «Махалино» инспекционно-досмотровым комплексом (ИДК) за счет ФЦП «Государственная граница Российской Федерации (2012-2021 годы)».
ПРОЕКТЫ Со скоростью ветра
Наряду с насущными, земными вопросами, решение которых будет способствовать развитию международных транспортных коридоров Приморья, в последнее время появляются и неожиданные и весьма амбициозные проекты.
К таким можно отнести идею строительства скоростной железной дороги Хуньчунь - Владивосток, которая была озвучена в прошлом году во время встречи губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО и первого секретаря комитета КПК провинции Цзилинь Баинь Чаолу.
По некоторым данным, общая протяженность дороги может составить 322 км, из которых только 40 будут пролегать на территории Китая, остальная часть пройдет по российской территории. Инвестиции оцениваются в 60 млрд юаней, или почти 600 млрд рублей. На строительство потребуется 5-6 лет. Время следования по новой дороге будет составлять 1,5 часа, при том что сегодня аналогичный путь занимает 8 часов.
Но как говорится, поживем - увидим… или поедем.
Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.