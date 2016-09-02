Железное звено транспортных коридоров

Так, железнодорожники уже не первый год ставят вопросы о внесении ЖДПП «Махалино» в перечень пунктов пропуска через госграницу РФ, утвержденных постановлениями правительства РФ. Это бы позволило расширить номенклатуру грузов. Как мы уже упоминали, в настоящее время через ЖДПП «Махалино» грузы идут только в направлении из России в Китай, при этом ввоз на территорию России импортных и транзитных грузов ограничен. Такое положение дел – наследство от старых собственников пункта пропуска «Махалино», владевших им почти 10 лет, из которых 5 лет он не работал, в связи с чем данный железнодорожный погранпереход просто механически забыли внести в перечень пунктов пропуска, специализирующихся на перевозке различного вида товаров.