Дальневосточники заняли второе и третье места в I межрегиональном паралимпийском фестивале по бочча

«Для детей с ограниченными возможностями здоровья спорт значит больше чем просто поддержание себя в хорошей физической форме, - говорит директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Антонина Пронина. – Огромное значение занятия спортом, особенно командными его видами, значат для их социализации. Здесь ребята учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, а спорт учит упорству в достижении поставленных целей. Бочча дает возможность заниматься спортом людям с серьезными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. «МегаФон» уже давно занимается поддержкой паралимпийских видов спорта. И проведение в Хабаровске межрегионального фестиваля по игре бочча - очередной шаг нашей компании в реализации проекта по развитию этого паралимпийского командного вида спорта».