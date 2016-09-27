"Если вместо выборов копать картошку, вскоре придется есть только её"

Деловая газета «Золотой Рог» продолжает анализировать итоги Единого дня голосования в Приморье. Одним из новых участников политической борьбы на выборах-2016 стала «Партия Роста», созданная на базе предпринимательских объединений и возглавляемая бизнес-омбудсменом РФ Борисом ТИТОВЫМ. В Приморском крае судьба новой партии сложилась неоднозначно: до выборов в краевой парламент ее не допустили, зато на выборах в Госдуму по округам кандидаты «ПР» в сумме набрали около 20 тысяч голосов. О своих впечатлениях от избирательной кампании «Золотому Рогу» рассказала заместитель председателя приморского отделения «Опоры России» Лариса БУТЕНКО, выдвинутая «Партией Роста» кандидатом по округу №63. Всё нужно делать самим - Наш разговор я хотел бы начать с вопроса: что движет предпринимателями, которые решают участвовать в выборах, не имея никакого политического опыта? Разве не проще влиять на принятие решений имея «своих людей» в органах власти? - Наверное, это связано с тем, что многие законодательные инициативы, которые затрагивают интересы бизнеса, увеличивают нагрузку на него или вводят новые ограничения, обычно появляются неожиданно. Если бы предприниматели имели возможность нормально работать и зарабатывать, а не ждать очередного «сюрприза» от государства, необходимость идти в политику отпала бы. Поверьте, многие мои коллеги по партии с удовольствием занимались бы только своим делом, потому что уход в политику в 99% случаев наносит вред бизнесу… Но сегодня предприниматели понимают, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Говоря про бизнес-сообщество, я имею в виду прежде всего малые и средние предприятия. Крупный бизнес, как правило, уже имеет своих лоббистов в органах власти. Он уже со всеми договорился. А вот у МСП таких защитников нет. - Чем же тогда занимаются крупнейшие объединения предпринимателей - «Опора России» и «Деловая Россия»? Ведь они провозглашают своей задачей как раз защиту интересов предпринимателей. - Образно говоря, мы год добиваемся, чтобы в очередном законе, который усложняет жизнь предпринимателям, поставили нужную запятую. В итоге ее ставят, но через месяц добавляют в закон слова, которые полностью нивелируют эту запятую. И все приходится начинать с нуля. Власть вспоминает о нас лишь накануне выборов или когда требуется срочно «подогнать» показатели в очередном рейтинге бизнес-климата. Настроя на постоянный диалог и системную работу по улучшению инвестклимата со стороны власти я не вижу. Думаю, что именно с этим и связано стремление определенной части бизнес-сообщества войти во власть, в том числе через «Партию Роста». - Если говорить о персональном составе нового Законодательного Собрания, видите ли вы там людей, с которыми можно было бы работать в плане защиты интересов предпринимателей? - Что касается «Единой России», то ее фракция не сильно обновилась по сравнению с прошлым созывом ЗС. Как работать с этими людьми, мы знаем, откликаются они на наши просьбы или нет - тоже понятно. Но наша задача как общественного объединения - конструктивный диалог с каждым депутатом, независимо от его партийной принадлежности. Партию запомнили - Как вы прокомментируете результаты «Партии Роста» на выборах в Госдуму по списку и одномандатным округам в Приморье? В сумме вы и кандидат по округу №62 Олег ПАК набрали около 20 тысяч голосов - если переложить этот результат на выборы в ЗС ПК, шанс пройти барьер в 5%, безусловно, был. - С учетом того, что обновленная партия сформировалась только в марте, а деятельность начала в апреле, результаты я считаю неплохими. Имея менее полугода на подготовку к выборам, по федеральному списку мы выступили почти на равных с такими партиями, как «Яблоко» и «Родина», которые существуют уже много лет. Это при том, что в приморском отделении «Партии Роста» людей, занимавшихся политикой профессионально, практически нет. Для подавляющего большинства приход в политику стал открытием. Некоторые говорят, что у «Партии Роста» слишком «дорогие» голоса, что вложенные в избирательную кампанию солидные суммы не оправдали себя. Но я бы провела аналогию с бизнес-процессами: когда на рынок выходит новый продукт, основная часть рекламного бюджета тратится на начальном этапе. То же самое и здесь: нам было важно, чтобы новую партию и ее бренд запомнили избиратели. И я считаю, что в Приморье нам удалось этого добиться. Хотя, не скрою, мы рассчитывали хотя бы на 3% по федеральному списку, которые освободили бы партию от сбора подписей на выборах в регионах. - Как раз проверка подписных листов привела к тому, что «Партию Роста» не допустили на выборы в ЗС Приморья… - Обвинять кого-то в чем-то я не хочу. В партии сделали выводы из этой ситуации, и в будущем к сбору подписей мы подойдем совсем по-другому. Главное - придумать систему, которая бы позволила проверять информацию, которую нам предъявляют сборщики подписей. Ведь у «Партии Роста», как и у любой неправительственной структуры, нет доступа к базам данных УФМС и других ведомств, чтобы проверить подписные листы еще до сдачи в избирком. - А были на выборах-2016 моменты, когда хотелось опустить руки и уйти? - Были, но лечь на диван и критиковать власть оттуда - не наш метод. Например, мы столкнулись с тем, что рекламные компании отказались размещать нашу агитацию на билбордах. Пришлось воспользоваться единственной доступной альтернативой - рекламой на бортах и в салонах автобусов. Которая, кстати, тоже стоит недешево. При этом я понимаю, что партия власти могла сделать то же самое, не потратив ни копейки, а просто используя административный ресурс… В то же время я приветствую поправки в избирательное законодательство, которые ввели обязательную жеребьевку не только бесплатного, но и платного времени в теле- и радиоэфире. Это позволит уйти от ситуации, когда весь прайм-тайм выкупает одна партия, а другие не могут «пробиться» к избирателю даже за деньги. - Чем, на ваш взгляд, объясняется рекордно низкая явка на парламентских выборах? - Власть успешно «сушила» явку, чтобы привести на участки лояльных себе избирателей - работников администраций, бюджетников, военных и так далее. Небольшие плакаты с информацией о Едином дне голосования были незаметны даже во Владивостоке, что уж говорить о приморской глубинке! Встречаясь с людьми в крае, я поняла, что они в принципе слабо информированы о предстоящих выборах. Часто мне приходилось рассказывать, что за выборы пройдут 18 сентября, кого и куда будут выбирать. Результаты выборов показали, что в этой ситуации люди часто голосовали за красивый бренд. Иначе как объяснить, например, что на моем округе кандидат от партии «Коммунисты России», де-факто не ведя никакой избирательной кампании, обошла председателя «Справедливой России» в крае, гендиректора «ОТВ-Прим» Алексея КОЗИЦКОГО? Это тревожный сигнал, в том числе и для представителей парламентских партий. Но задуматься следует и избирателям: выбирая депутатов наобум, не стоит потом ждать от них чудес. Власть - не картошка - В следующем году предстоят выборы муниципальных депутатов в крупных городах края, в том числе - во Владивостоке. Планирует ли «Партия Роста» в них участвовать? - Конечно же, Владивосток нам интересен, к тому же смешанная система выборов с применением партсписков сегодня осталась только в трех городах края. По остальным территориям сначала проанализируем, где партия получила наибольшую поддержку 18 сентября. Мы понимаем, что выборы-2017 будут сложными: ключевыми вопросами станут сбор подписей и поиск достойных кандидатов. Выдвигать людей просто ради выдвижения мы не хотим. - Насколько сложно сегодня непарламентской партии найти хорошего кандидата? - Сложно найти людей, готовых вычеркнуть из своей жизни несколько месяцев и работать на победу с полной самоотдачей. Я уже не говорю о финансовых затратах. И при всем этом человек должен понимать: далеко не факт, что он выиграет выборы. Мы не партия власти, и нужно быть смелым и сильным человеком, чтобы противостоять административному ресурсу. - 18 сентября многие люди не пошли на избирательные участки, считая, что от их голоса ничего не зависит. Почему вы думаете, что в следующем году будет по-другому? - 18 сентября многие предпочли копать картошку, а проголосовать времени не нашли. И сейчас важно объяснить, что если сегодня заниматься картошкой, то вскоре придется только одну ее и есть. Если мы не найдем слова, чтобы убедить людей прийти на выборы, все останется по-прежнему. - Незадолго до выборов «Партия Роста» и «Столыпинский клуб» подготовили программу возвращения экономики РФ к устойчивому росту. Может ли она быть востребована новой Госдумой? - Честно говоря, я не против, если «ЕР» займется плагиатом и воплотит эту программу в жизнь, выдав ее за свою. Главное, чтобы предложенные нами меры были предприняты в том виде, как они прописаны в программе «Экономики Роста». ВОПРОС РЕБРОМ - После 18 сентября часто приходится слышать мнение, что низкая явка на выборах и высокий процент «ЕР» дают власти карт-бланш на любые, самые непопулярные меры. «Первые ласточки» уже полетели: на федеральном уровне ведется разговор о возможном увеличении ставки НДС, реформе страховых взносов и так далее. Ждете ли вы усиления давления на бизнес в ближайшее время? - Пока судить об этом рано. Потому что вместе с конституционным большинством в Госдуме «Единая Россия» получила и огромный груз ответственности. В прошлом созыве ответственность за принимаемые решения всегда можно было разделить с другими партиями, а сейчас у «ЕР» реальная монополия на власть. И в то же время мы понимаем, что экономика России сейчас не в лучшем состоянии, и ее нужно выводить из кризиса. В этой ситуации единороссы становятся удобной мишенью для критики со стороны других сил в парламенте, причем по любому поводу. Но и у остальных партий, прошедших в ГД, тоже немало проблем: объем их госфинансирования уменьшается, лоббистские возможности падают, спонсоры уходят.