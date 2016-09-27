Первый механизированный мост прибыл в Приморский край

Досье "Золотого Рога": Два мостоукладчика - автомобиля-вездехода КРАЗ-255 с комплектом мостового проезда были направлены из Сибирского спасательного центра МЧС России. ТММ-3 предназначен для наведения металлического моста грузоподъемностью 50-60 тонн через водные и сухие преграды шириной до 40 метров и глубиной до 3 метров. Прибывшее инженерное сооружение позволяет установить конструкцию длиной до 60 метров.