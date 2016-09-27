zr.media
ГлавноеВсе новости

Первый механизированный мост прибыл в Приморский край

27 сентября 2016, 13:23
Высокая степень механизации обеспечит возведение двухпролетного моста за 30 минут

Высокая степень механизации обеспечит возведение двухпролетного моста за 30 минут. Он свяжет пос. Суворово с большой землей, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

На железнодорожную станцию "Сибирцево" 26 сентября из Новосибирска пришел состав с тяжелым механизированным мостом ТММ-3. В ближайшие дни его установят в Кавалеровском районе на дороге Кавалерово – Суворово, через реку Зеркальная.

Техника будет работать в зоне чрезвычайной ситуации до стабилизации обстановки. Установка моста позволит открыть движение для автомобильного транспорта и наладить пешеходное движение на отрезанном участке дороги. В данный момент спасателями организована лодочная переправа через реку Зеркальная.

В настоящее время осуществляется разгрузка техники. На месте установки моста дорожники проводят подсыпку подходов для тяжелого механизированного моста.

Напомним, что в Приморский края направляется ещё один тяжёлый механизированный мост из Приволжского регионального центра МЧС России. Его прибытие ожидается в первой декаде октября.

Досье "Золотого Рога": Два мостоукладчика - автомобиля-вездехода КРАЗ-255 с комплектом мостового проезда были направлены из Сибирского спасательного центра МЧС России. ТММ-3 предназначен для наведения металлического моста грузоподъемностью 50-60 тонн через водные и сухие преграды шириной до 40 метров и глубиной до 3 метров. Прибывшее инженерное сооружение позволяет установить конструкцию длиной до 60 метров.

Фото – МЧС России по Приморскому краю.

Иван КРЫШАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#ГУ МЧС по ЯНАО#МЧС#Мост#Глава МЧС России#ГУ МЧС по Югре#ГУ МЧС России по ХМАО - Югре#МЧС ЯНАО#Транспорт#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56