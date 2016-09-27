"Подтопленцы" в Приморье не останутся без крыши над головой

В каждом муниципалитете Приморья создадут специальные штабы, которые в круглосуточном режиме будут контролировать работу строительных бригад. Такое поручение дал губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на селекторном совещании краевой комиссии по ЧС, пишет Деловая газета "Золотой Рог". В селекторном совещании приняли участие представители МЧС, профильных департаментов администрации Приморья, а также в режиме видеосвязи главы муниципалитетов, наиболее пострадавших в результате тайфуна «Лайонрок». На совещании о текущей обстановке доложили директора департаментов края и главы некоторых муниципальных районов, а первым докладчиком был заместитель начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю, полковник Дзуцев Валерий Владимирович. «Остаются подтопленными два населенных пункта в двух муниципальных образованиях. С 32 приусадебными участками. Подтопленных жилых домов на сегодняшний день нет», - доложил полковник внутренней службы Валерий Дзуцев. Также он сказал, что к 4-м населенным пунктам в 3-х муниципальных образованиях затруднен проезд из-за повреждения дорожного полотна. Функционирует 3 ПВР, в которых находится 10 человек, в том числе 3 ребенка. Откачку воды остается произвести в 59 подвалах жилых домов, за все время восстановительных работ вывезено 150 кубометров мусора. «Завершение исходных работ планируется к исходу 28 сентября 2016 года», - добавил полковник Валерий Дзуцев. Следующий заслушанный доклад был о выплатах денежных компенсаций. При этом губернатор края подчеркнул, что работа оценочных комиссий в некоторых районах края организована крайне неудовлетворительно. Добавим, в ходе совещания стало известно, что из краевого бюджета на выплаты было направлено 93,65 млн рублей, получили выплаты более 6 тыс. человек, общее количество выплат, которые получили эти граждане - 7655, то есть некоторые - по 10 тыс. рублей, другие - по 25 тыс. Кроме того, в департамент социальной защиты Приморского края поступили списки еще на 167 миллионов рублей. На выплаты из федерального бюджета на 10 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. рублей на помощь из Фонда Правительства Российской Федерации направлено более 193 млн рублей. Выплаты из этих денег получили 8835 граждан, количество выплат составляет более 10 тыс. Чтобы усилить и увеличить скорость работы оценочных комиссий, по поручению губернатора края были организованы дополнительные комиссии по оценке работ, об этом сообщил руководитель Роспотребнадзора Дмитрий Маслов. «Завтра группа из шести человек отправляется в Чугуевский район, еще три - в поселок Светлая. Они будут находиться там, пока не будут выполнены все работы по оценке жилья», - отметил он. Владимир Миклушевский дал поручение департаменту соцзащиты взять на контроль работу комиссий по признанию жилья непригодным. «Важно как можно скорее начать выдавать сертификаты на покупку нового жилья, также необходимо оказать людям помощь в подборе помещений. На сегодняшний день в крае признаны непригодными 269 домов, и это не окончательные цифры. Ежесуточно докладывайте о результатах», - заявил глава Приморья. Также было поручено провести повторную диспансеризацию жителей пострадавших районов. На совещании заместитель директора департамента здравоохранения края Тамара Курченко доложила, что на сегодняшний день за медпомощью в пострадавших от тайфуна районах края обратилось 5 963 человек, из них 1 634 ребенка. Еще на подтопленных территориях сформированные бригады медиков продолжают подворовые обходы. Они обошли уже более 10 тысяч дворов и проводят иммунопрофилактические мероприятия. Против вирусного гепатита А привито более 31,5 тысяч человек, против гриппа - почти 100 тысяч приморцев, против брюшного тифа - 494, против дизентерии - более 11 тысяч человек, против менингококковой инфекции - более 19 тысяч человек, профагировано более 26 тысяч человек. Также жители пос. Светлая просили губернатора и медиков доставить в их поселок рентгеновский аппарат. По словам Тамары Курченко, аппарат будет доставлен в поселок на следующей неделе. О дорогах отчитался директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр ШВОРА. Добавим, что губернатор дал поручение сделать дороги до состояния, чтобы там без проблем могла проехать малометражка, в самое ближайшее время и отправил Александра Швору в Лазовский район, чтобы тот лично контролировал процесс восстановления дороги на пос. Преображение. Также в ходе совещания доложили, что остаются отрезанными от мира одно село в Кавалеровском районе и три - в Красноармейском. А в село Суворово будет установлен механизированный мост, который на место доставят силы МЧС. Большой проблемой станет восстановление моста в село Лукьяновка, его общая протяженность - 180 метров, а пролет составляет порядка 20 метров. Ремонтом жилых домов после паводка занимается департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам края. Губернатор попросил, чтобы работа строительных бригад в первую очередь была ориентирована на помощь пожилым, одиноким людям, беременным женщинам, инвалидам и тем, кто самостоятельно не может этого сделать. По словам вице-губернатора Эдуарда ПОРТНОВА, в ремонте нуждаются 966 жилых помещений, еще 271 дом признан непригодным для проживания. Для того чтобы ускорить процесс восстановления домов, на совещании прозвучало предложение, чтобы строительные бригады в поселениях обходили дома и сами составляли списки необходимых материалов, а не ждали их от глав поселений, потому что в ближайшее время наступят холода и зима, а людям необходимо успеть восстановить жилье, чтобы перезимовать. Иван КРЫШАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.