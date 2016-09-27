Потенциальные владельцы "дальневосточных гектаров" думают о бизнес-проектах

Несмотря на то, что по-прежнему идея гектара экспертами обсуждается с большой долей скепсиса, многие дальневосточники и даже жители Центральной России, заинтересованные в переезде в регион, смогли увидеть в этом проекте возможности для развития собственного бизнеса. И готовы на собственных сотках не только вести личное подсобное хозяйство, но и развивать новые направления. Возможность получения дальневосточного гектара в пилотных регионах (всего их 9) появилась в июне этого года. С этого времени через федеральную информационную систему «НаДальнийВосток.рф» подано в соответствии с законом 387 заявок на получение земельных участков. 171 участок передан в пользование заявителям. Общая площадь переданных земельных участков составляет 146,97 га. Гектары находят своих владельцев Судя по статистике, наиболее востребованы гектары в Хабаровском и Приморском краях, Магаданской и Амурской областях. Как разъяснили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (именно это ведомство ведет всю методологическую и информационную работу по проекту), закон не обязывает получателей земли в момент оформления права безвозмездного пользования указывать вид деятельности, который они планируют на ней осуществлять. Выбрать вид использования земельного участка они могут в течение года со дня заключения договора. «Федеральным законом № 119-ФЗ предусмотрено, что гражданин может использовать участок для ведения любой деятельности, не запрещенной федеральным законодательством, кроме случаев, когда для осуществления выбранного вида деятельности необходимо получение специальных разрешений, лицензий, свидетельств, допусков, регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и др. Дальневосточный гектар предусматривает достаточно широкий круг возможностей использования земли: индивидуальное жилищное строительство, ведение сельского хозяйства, фермерство, выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений, посадочного материала и т.д. При выборе участка необходимо уточнить, распространяется ли на него действие градостроительного регламента. Если распространяется, то использоваться гектар должен только в соответствии с предусмотренными регламентом назначениями. А если в отношении интересующих земель регламент не утвержден, получатель участка вправе использовать его под любой вид законной деятельности с учетом возможности ее сочетания с деятельностью, осуществляемой на смежных земельных участках», - поясняют специалисты АРЧК. Несмотря на то что при получении гектара заявители не обязаны отчитываться о своих планах использования земли, некоторая статистика в АРЧК по поводу перспектив использования гектаров уже накопилась. И среди них есть весьма стоящие проекты. Деловая газета «Золотой Рог» связалась с инициаторами наиболее интересных из них, и вот какая картинка в итоге получилась. Этнографический туризм Предоставление земельных участков в Хабаровском крае началось с Амурского муниципального района, поэтому жительница Хабаровска Елена КАНАКОВА, проанализировав потенциал и состояние земель района, предложила для реализации проект по развитию этнографического туризма. «Учитывая потенциал Дальнего Востока в части сохранения и популяризации культуры коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока, наиболее актуальным мне представляется реализация на собственном гектаре такого проекта, который бы позволил жителям и гостям региона ближе познакомиться с национальными традициями, - рассказывает Елена. - Посетители этнографического парка смогут увидеть традиционные ремесла, принять участие в национальных праздниках, попробовать блюда национальной кухни и приобрести в качестве сувениров предметы быта. Наброски проекта появились при подготовке к молодежному форуму «Амур», сама же идея создания проекта для этнографического туризма возникла после посещения австралийской деревни Соверен Хилл (вблизи Мельбурна)». По словам Елены, помимо рассматриваемой территории Амурского муниципального района Хабаровского края, данный типовой проект актуален для всех муниципальных образований и субъектов Дальневосточного округа с учетом особенностей организации поселений коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории конкретного субъекта РФ. Стоимость проекта, по расчетам автора, составляет примерно 13 млн рублей. Срок окупаемости - 3,5 года. Дроны на старте Алексей ПАСЫНКОВ из г. Кирова давно интересуется квадрокоптерами и даже предпринимал попытки самостоятельной сборки и программирования дронов. Бизнес-план на эту тему уже готов: Алексей планирует реализовать проект, став участником программы «Дальневосточный гектар» как только такая возможность будет предоставлена всем жителям России (с 1 февраля). Предпочтительными районами для переезда Алексей считает Приморский край и Амурскую область. «Я не просто готов переехать на Дальний Восток - я даже жду этого, - говорит автор проекта. – Изучив информацию о регионе и приняв участие в Восточном экономическом форуме по приглашению АРЧК, я обнаружил, что Дальний Восток вполне может стать одним из центров развития, в том числе инновационного. Помимо этого, федеральные приоритеты развития региона, образование ТОР, Свободного порта - все это создает если пока не сами возможности для развития, то уж точно хороший задел для их появления. И вот это сочетание потребностей и возможностей делает регион, по крайней мере для меня, очень интересным». Ключевая идея проекта Алексея Пасынкова заключается в создании бизнеса микроавиации на Дальнем Востоке. Он уверен, что услуги беспилотной авиации будут востребованы в сельском хозяйстве для мониторинга полей, в энергетике (для контроля удаленных объектов инфраструктуры), могут применяться для осмотра автомобильных и железных дорог, использоваться для съемки труднодоступных мест и 3D-моделирования. Но самая интересная функция, по мнению Алексея, – это возможность осуществления грузоперевозок в отдаленные районы Дальнего Востока: спрос на такого рода услуги очевиден. Вложения в проект, по предварительным расчетам, составят около 40 млн рублей, а на полное самообеспечение и прибыльность бизнес должен выйти уже в 2019 году. «Солнечный мегаватт» Дмитрий ГАРАНЬКОВ из Хабаровска пока не подал заявку на получение Дальневосточного гектара, так как ждет раздачи земли в Надеждинском районе Приморского края. Но его проект «Солнечный мегаватт» уже готов к внедрению, а идея заключается в возможности использовать энергию солнца в повседневной деятельности. «Проект представляет собой обычную солнечную электростанцию, но со своей «изюминкой». Панели будут занимать не более 40% от территории гектара, расположены на высоте до 5 м от поверхности земли на железобетонных или деревянных сваях и поворачиваться в зависимости от угла падения солнечных лучей. Зимой, когда солнце низко над горизонтом, солнечные панели будут перехватывать весь солнечный свет, то есть полностью затенять участок. Весной и летом, когда солнце высоко, между рядами панелей появятся освещенные полосы, которые пригодятся для сельскохозяйственного использования: овощеводства, пастбища, сенокосы. Кроме того, панели можно использовать как навесы для хранения техники, сельскохозяйственной продукции, отдыха животных, например коров, и т.д. Высота размещения панелей позволит беспрепятственно проходить технике. Но главный упор - на производство электроэнергии», - говорит Гараньков. Проект капиталоёмкий - 24 млн рублей, и освоение одного гектара может растянуться на годы. Начать реализацию 1 этапа (1-2 млн рублей) автор идеи планирует на собственные средства. «А когда будут видны первые «ростки», то есть пойдет генерация и инвестиции начнут окупаться, думаю, инвесторы быстро появятся», - излучает оптимизм хабаровчанин. По мнению инициатора проекта, окупится он в срок от 7 до 9 лет. Еще один проект в сфере энергетики разработал житель Комсомольска-на-Амуре Сергей ФАЛИН. Он работает в энергетической отрасли региона уже более 10 лет и не понаслышке знает о проблеме дорогих тарифов на Дальнем Востоке. В связи с этим, по его мнению, Дальний Восток должен являться стартовой площадкой для развития альтернативных источников энергии. Фалин предлагает использовать низкопотенциальное тепло земли, нагретой с помощью теплового насоса, для обогрева теплиц. Инвестиции в проект составят 150 млн рублей, а окупиться он должен в течение трех лет. Из Москвы – на пасеку Сергей БИБЕЕВ, житель Московской области, пока учится в университете и планирует отслужить в рядах российской армии. А вот после этого уже намерен подать заявку на получение дальневосточного гектара, чтобы организовать на нем пчелиную пасеку. При выборе реализуемого на гектаре производства, он опирался на трех китов, которые лежат в основе любой предпринимательской деятельности: минимальные затраты, быстрая окупаемость и прибыльность. Пчелиная пасека вписалась под эти критерии идеально. Получить свой гектар Сергей хотел бы в южных регионах Дальнего Востока: Еврейская АО, Хабаровский край, Приморье. «Проект собой представляет постройку на гектаре пасеки в количестве 50 ульев и обслуживающих помещений. Затраты, по моим расчетам, составят около 380 тыс. рублей. Инвесторов привлекать не планирую – на своем примере покажу, что такой проект под силу каждому, - говорит Сергей. – По моим расчетам, окупится проект за один медоносный сезон (5-6 месяцев), да ещё и принесет небольшую прибыль в размере 120 тыс. рублей. Но это при условии, что, во-первых, весь произведенный мед будет реализован. А для этого планируется заранее подготовить сайт - интернет-магазин, наладить некоторые контакты с местными магазинами и пунктами общественного питания». Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.