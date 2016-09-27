"РЖД Бонус" вместе с Альфа-Банком

В конце прошлого года Альфа-Банк, Федеральная пассажирская компания и система MasterCard запустили совместный кобрендовый проект. Владелец дебетовой или кредитной карты «Альфа-Банк - РЖД» теперь может накопить мили на бесплатный проезд в поезде. Уже существующую зарплатную карту клиент Альфа-Банка также имеет возможность присоединить к программе - тогда все траты, сделанные в торгово-сервисной сети, пойдут в так называемую копилку, на билеты. Кстати, 1 миля равна 30 рублям, пишет Деловая газета «Золотой Рог». Сегодня Альфа-Банк совместно с Российскими железными дорогами проводит акцию начисления 4000 приветственных баллов для клиентов банка, оформивших карту «РЖД - Бонус» и присоединившихся к программе лояльности с 15 августа по 31 октября нынешнего года. Первые 5000 человек фактически станут обладателями бесплатного билета на поезд по Центральной России. Так, по данным Ассоциации туроператоров России, число россиян, выбравших в этом году отдых внутри страны, выросло на 10%. Наиболее популярными для туристов стали Великий, а также Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Ярославль. Для отпускников-дальневосточников возможности карты «Альфа-Банк - РЖД» действительно интересны. Т.к. часть пути из Москвы многие из них проводят в поезде, направляясь в Санкт-Петербург, на курорты Северного Кавказа, Черноморского побережья или в города Золотого кольца. За 4000 бонусных баллов от Альфа-Банка и РЖД можно взять билет в купе на расстояние до 500 километров. Но со временем к приветственным баллам присоединятся те, что клиент накопил в ходе походов в супермаркеты, рестораны, спортзалы, парикмахерские. Собственные поездки в поезде владельца карты «Альфа-Банк - РЖД» также идут в плюс к накоплениям, данные о них поступят клиентам банка на электронную почту. 1 балл «РЖД Бонус» идет за каждые 3,34 рубля, потраченных на железнодорожный билет. Большие суммы баллов позволят совершить бесплатные поездки на дальние расстояния. К примеру, за 55000 баллов можно проехать в СВ до Дальнего Востока, а за 75000 баллов - в купе Владивосток - Москва в обе стороны. Баллы премиальной программы РЖД связаны с расстоянием, разделяющим железнодорожные пункты. Как известно, от столицы нашей родины до форпоста России на Дальнем Востоке около 10 000 км. От Хабаровска до Владивостока – 734 км, а путь из главного города Приморья в Благовещенск - 1234 км (таблица соответствия баллов расстояниям размещена на сайте РЖД, а также сайте «РЖД Бонус»). В целом, накопить на поездку можно довольно быстро. Достаточно тратить по карте в месяц примерно 30-35 тысяч рублей - и уже через полгода получить бесплатный железнодорожный билет в одну сторону Москва - Санкт-Петербург (6 000 миль) в купе фирменного поезда или скоростного «Сапсана». Бесплатный билет Владивосток - Хабаровск оценивается в 7 000 миль, билет из Владивостока в Благовещенск – 11 000 миль. Разумеется, сегодня большинство вагонов оборудовано кондиционерами и всем, что необходимо для комфортного отдыха даже в течение нескольких дней. Как и в случае бонусных билетов на самолет, пассажир должен оплатить так называемый топливный сбор. Любители путешествовать по железной дороге приобретают приятные преимущества. Если у клиента Альфа-Банка уже есть свой номер в программе «РЖД Бонус», то при оформлении банковской карты он сохранится, достаточно его указать в заявке. То есть бонусы, которые уже накоплены, не исчезнут. Новоиспеченным держателям железнодорожной карты от Альфа-Банка номер «РЖД Бонус» будет присвоен автоматически. Выпуск карты бесплатный. «Кроме премиальных 4000 баллов все, кто до 31 октября оформит в Альфа-Банке карту «РЖД», получат шанс выиграть годовой проездной на междугородние поезда! Это значит, что человек сможет неограниченно брать себе бесплатные билеты на любые составы в течение года. Проездной выиграет тот, кто чаще всех будет расплачиваться своей картой «РЖД». В зачет идут все покупки больше 300 рублей. Учитывается не общая потраченная сумма, а именно количество операций», - отмечает Андрей ОЛЕЙНИК, директор по розничному бизнесу Альфа-Банка в городе Владивостоке. Держатели карты «РЖД» получают бесплатный интернет-банк «Альфа-Клик» и бесплатный sms-банк «Альфа-Чек», а заказать карту можно в любом отделении Альфа-Банка или на сайте. Ген. лицензия Банка России №1326 от 16.01.2015. Реклама. Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.