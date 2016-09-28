Альфа-банк провел бизнес-треннинг для своих клиентов во Владивостоке

Вопрос, на каком основании выносится вывод о завышенной стоимости, стал наиболее дискуссионным. Представители таможенной службы рассказали, что подобные заключения,базируются на сравнительном анализе цен на аналогичный товар в регионе и стране в целом. Таможня анализирует весь комплекс деятельности участника ВЭД и информирует о таких случаях уполномоченный банк. По словам инспектора, таможня не видит в этом оснований для дальнейшей блокировки счета клиента. В свою очередь участники ВЭД утверждают, что блокировка происходит, и в дальнейшем подать в суд на подобное решение таможни возможности нет, т.к. вывод о завышенной стоимости со стороны не является документом. Смущают участников ВЭД и длительные проверки и корректировки со стороны таможенных органов стоимости товара, ввозимого по фиксированной цене в рамках одного и того же контракта. Определенное третейское решение, с точки зрения специалистов, можно найти, оформив обращение в личном кабинете участника ВЭД в адрес Таможенной службы РФ. Сервисом, который должен унифицировать взаимодействие представителей бизнеса с госбюджетом должна стать возможность оплаты таможенных платежей в адрес любой таможни на территории России с личного счета участника ВЭД. В свою очередь руководитель расчетного бизнеса Альфа-Банка Петр Зубрицкий отметил, что валютный контроль – фактическая почетная обязанность, возложенная государством на банк. И в данном случае своим клиентам банк может предложить самые актуальные таможенные декларации, которые уже находятся в системе Альфа-клик. "Нажимая кнопку в системе, вы тут же будете получать уведомления, что документ исполнен", - заверил участников конференции представитель Альфа-Банк.