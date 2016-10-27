Что в тарелке у первоклассника

По мнению диетолога, важно с раннего детства прививать ребенку культуру здорового, правильного питания и делать это на собственном примере. Во­первых, для ребенка важно соблюдать режим питания, кушать 4­5 раз в день, примерно в одно и то же время, даже в выходные дни. Во­вторых, питание школьника должно быть сбалансированным по составу и калорийности и соответствовать потребностям ребенка. Ученики начальной школы в сутки должны употреблять 2,4 тыс. ккал, в средней школе - 2,5 тыс. ккал, старшие школьники - около 2,8 тыс. ккал, а если ребенок занимается спортом, то необходимо прибавить еще 300­400 ккал к рациону. В­третьих, питание должно быть разнообразным и включать в себя такие группы продуктов, как мясо, рыба, крупы, молочные и кисломолочные продукты, а также овощи, фрукты и зелень.