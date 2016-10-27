Фаст­-фуд под запретом

При заболеваниях желудочно­кишечного тракта не меньшее значение имеет не только правильный выбор продуктов, но и способ их приготовления. Отдавайте предпочтение деликатным способам термообработки: варке в воде или на пару, тушению, запеканию. Таким образом, вы получите блюда, улучшающие пищеварение. В случае если вы готовите на сковороде, то необходимо выбирать посуду с тефлоновым покрытием, чтоб можно было готовить продукты в собственном соку, без применения жиров. В таком случае слизистая желудка не будет излишне раздражаться, а жиры (растительное или сливочное масло) при желании в умеренном количестве можно будет добавить в уже готовые блюда.