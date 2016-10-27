Грибы поделятся жизненной силой

Наиболее активно грибы стали изучать в Японии: после ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки было много людей, получивших радиоактивное излучение, стало много раковых больных. Японцы первыми стали изучать химический состав грибов и воздействие грибных веществ на человека. Именно в грибах обнаружены вещества, которые выводят радионуклиды и тяжелые металлы из организма человека, а также имеют иммуностимулирующие и противоопухолевые свойства. Тогда получили первые патенты на применение таких веществ, как лентинан, крестин и др. Теперь весь мир выделяет из грибов самые различные вещества, ведутся исследования по приготовлению из грибов лекарственных препаратов и в России.