Мелко плаваем!

- Плавание в первую очередь полезно тем, кто имеет заболевания позвоночника (остеохондроз, грыжа межпозвонковых дисков, искривление осанки) и суставов, - говорит врач по лечебной физкультуре КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №1» Валерия ОРЛОВА. - Помимо специфических методов лечения таким больным необходимо снимать напряжение с поверхностных мышц и укреплять глубокие мышцы спины - для создания прочного мышечного корсета, который мог бы взять на себя опорную функцию для позвоночника. Безопаснее и эффективнее всего такие тренировки проводить в воде, где человек в среднем «весит» не более 3­4 кг. Эта особенность воды позволяет снять излишнюю нагрузку на позвоночник, способствует расправлению межпозвоночных дисков и улучшает их питание за счет усиления работы дыхательной и сердечно­сосудистой систем. К тому же плавание прекрасно тренирует мышцы.