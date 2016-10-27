Новые наркотики гарантируют быстрое привыкание

- Наркотические смеси сегодня довольно легко купить в Интернете. Однако продавцы «спайсов» действуют достаточно изощренно: схемы сбыта наркотика полностью исключает передачу товара из рук в руки. Оплата обычно производится на обезличенный онлайн­кошелек, а непосредственно сам наркотик смекалистые поставщики оставляют на улице в строго определенном месте, оповещая покупателя зашифрованным смс­сообщением. Отследить эту цепочку непросто по той причине, что сам заказчик не знает и вряд ли когда­нибудь узнает, с кем имеет дело, - отмечает эксперт.