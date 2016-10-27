Психолог поможет детям и родителям

Лариса Дробот заметила, что, к большому сожалению, не все дошкольные учреждения имеют в своем штате психолога. Именно психолог детского сада помогает не только выявить основные психологические и тактические проблемы в воспитании детей, но и корректно их устранить. Некоторые родители все еще находятся в плену сомнительных заблуждений, что если с ребенком (родителем) занимается психолог, то это означает, что у него обнаружены какие­то отклонения и дефекты в психике. К счастью, таких родителей с каждым годом становится все меньше и меньше.