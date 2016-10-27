Семейный клуб "Крепыш" - закаливание с пеленок

Точную дату рождения клуба не может назвать даже его основатель - Зинаида БАХАРЕВА, которая была одним из первых во Владивостоке активных пропагандистов закаливания детей с помощью природных факторов, грудного вскармливания, гуманизации акушерства. В прошлом веке эти идеи воспринимались как революция в сознании. У думающих и чутких ко всему новому людей был острый интерес к педагогическому опыту многодетной семьи НИКИТИНЫХ, сотни людей собирались на семинары педагога Шалвы АМОНАШВИЛИ. Не будем вспоминать, как встречались в штыки многие идеи, которые сейчас кажутся обыденными и нормальными. Сегодня знамя прогрессивной педагогики подхватили другие родительские объединения, владивостокский клуб - в их числе.