Звезды советуют направить усилия на борьбу с вредными привычками

Близнецов в ноябре ничто не озадачит - ни пасмурная погода, ни слякоть, ни унылое состояние. Вы будете чувствовать себя бодрым и оптимистичным. Но, если Близнецы обожают кофе, то лучше его в ноябре пить меньше, иначе начнет «скакать» давление и появятся сбои в работе сердца. Гороскоп здоровья на ноябрь Близнецам советует следить за состоянием спины, суставов и конечностей. Раньше ложитесь спасть, больше двигайтесь и дышите свежим воздухом - вот ценные рекомендации для Близнецов в ноябре.