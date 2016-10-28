Более 4000 человек в Приморском крае ежегодно получают страшный диагноз "инсульт"

Но самое печальное из всей этой истории – плохая информированность населения. За несколько месяцев работы нашего отделения к нам на 100 больных поступило всего лишь пять человек в «терапевтическом окне». У нас всегда готовность номер один. Врач скорой помощи сразу сообщает нам, что везут такого больного, и мы его ждем. Но в большинстве своем пациенты поступают, когда время для тромболизиса упущено. Так, по состоянию на сегодняшний день, через отделение прошло 350 человек, из них всего 16 человек поступило в «терапевтическом окне», из них 9-ти сделали тромболизис, пятерым лучше стало фактически уже «на игле». Эти люди вышли из нашего отделения на своих ногах.