Энергетики резко нарастили прибыль

Выручка компании при этом сократилась на 25,8%, до 1,24 млрд рублей. Себестоимость продаж снизилась на 15,54%, до 1,55 млрд рублей. В то же время компания увеличила объем прочих доходов - с 4,4 млрд рублей в январе-сентябре 2015 года до 6,7 млрд рублей в 2016 году.