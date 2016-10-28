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Энергетики резко нарастили прибыль

28 октября 2016, 18:00
Но недобрали выручки

Но недобрали выручки

ПАО «РАО Энергетические системы Востока» по итогам 9 месяцев 2016 году получило 3,87 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 20 раз превышает показатель аналогичного периода 2015 года.

Выручка компании при этом сократилась на 25,8%, до 1,24 млрд рублей. Себестоимость продаж снизилась на 15,54%, до 1,55 млрд рублей. В то же время компания увеличила объем прочих доходов - с 4,4 млрд рублей в январе-сентябре 2015 года до 6,7 млрд рублей в 2016 году.

«Основной причиной роста прибыли стало увеличение стоимости акций ПАО «Камчатскэнерго», которые переоцениваются в соответствии с правилами бухгалтерского учета до рыночной стоимости ежеквартально», - пояснила в пресс-служба «РАО ЭС Востока».

Кредиторская задолженность компании составила 1,4 млрд рублей (+20% к концу 2015 года).

«РАО ЭС Востока» управляет электроэнергетикой Дальнего Востока. Основной акционер - ПАО «РусГидро».

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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