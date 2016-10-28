zr.media
ГлавноеВсе новости

Форум предпринимателей "Рост" 2016 пройдет во Владивостоке в новом формате

28 октября 2016, 13:27
Ежегодный Форум молодых предпринимателей пройдет во Владивостоке 11 и 12 ноября 2016 года.

Ежегодный Форум молодых предпринимателей "Рост" пройдет во Владивостоке 11 и 12 ноября 2016 года. В этом году организаторы бизнес-площадки в качестве новой локации выбрали кампус ДВФУ (о. Русский). Помимо насыщенной основной – деловой – части мероприятия, программа форума пополнилась массой полезных интерактивных развлечений для участников, включая секции нетворкинга, выставку "Сделано в Приморье. Сделано в России", спортивный интертеймент и даже выступления музыкантов.

Образовательная часть программы форума делится на три блока: "Знания и опыт", "Практические навыки" и "Личностное развитие" и включает в себя выступления бизнес-гуру крупнейших региональных и федеральных компаний, студенческие конференции, а также серию круглых столов.

Среди спикеров Форума:

Брайан Трейси - автор бестселлеров о бизнесе, ведущий мировой бизнес-тренер;

Дмитрий Кибкало - основатель сети магазинов настольных игр «Мосигра»;

Максим Гришаков - коммерческий директор компании «Яндекс»;

Евгений Гаврилин – основатель краудфандингового сервиса Boomstarter;

Эльмира Логина и Елизавета Маслова - основатели сети клиник Мед'OK

и еще 20 бизнес-гуру с общим оборотом компаний в 1 трлн рублей.

С полным списком спикеров Форума «Рост» и программой можно ознакомиться на сайте www.rostforum.ru

«Рост» в цифрах:

- 2 дня нетворкинга

- 800 участников (85% - реальные предприниматели)

- 26 спикеров – известных предпринимателей

- 30 секций – дискуссии, круглые столы, мастер-классы и презентации

- 6 специальных зон для B2B-переговоров

- десятки успешных компаний-участников выставки «Сделано в Приморье. Сделано в России» в рамках Форума

- безграничные знания о маркетинге, продажах, делегировании, отношениях с клиентами, саморазвитии, построению сложных систем и т.д.

Стать участником Форума «Рост» может любой желающий. Билеты можно купить на сайте www.rostforum.ru.

— Instagram – @primbizofficial;

— Facebook – PrimBiz;

— VK – primbiz.

Организаторы: РМОО "Клуб Молодых предпринимателей Приморского края" совместно с Приморским отделением ООО МСП "ОПОРА РОССИИ".

Газета "Золотой Рост", Владивосток.

#Новости#Красноярский экономический форум#Владивосток СПГ#Северный форум по устойчивому развитию#Рост цен#Петербургский международный экономический форум#Тюменский нефтегазовый форум#Якутия - Хабаровск - Владивосток#Форум#Красноярский форум#Энергетический форум#Сахалин-Хабаровск-Владивосток#Пассажирский форум#Владивосток#Форум Давос#Экономический форум#Партия Роста#Темпы роста#Всероссийский форум национального единства#Национальный нефтегазовый форум#Восточный экономический форум#Рост экономики#Восточный нефтегазовый форум#Экономический рост#Югорский промышленный форум#Сочи форум#Рост доходов#Форум стран-экспортеров газа#Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону#Ростов-на-Дону#Ростов#Экономика#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56