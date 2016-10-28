Форум предпринимателей "Рост" 2016 пройдет во Владивостоке в новом формате

Ежегодный Форум молодых предпринимателей "Рост" пройдет во Владивостоке 11 и 12 ноября 2016 года. В этом году организаторы бизнес-площадки в качестве новой локации выбрали кампус ДВФУ (о. Русский). Помимо насыщенной основной – деловой – части мероприятия, программа форума пополнилась массой полезных интерактивных развлечений для участников, включая секции нетворкинга, выставку "Сделано в Приморье. Сделано в России", спортивный интертеймент и даже выступления музыкантов.