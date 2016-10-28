Интерес корейских предприятий к капиталовложениям в экономику Дальнего Востока повышается

Во-первых, это оказание содействия глобализации предприятий с высоким потенциалом (high potential enterprises) и предприятий малого и среднего бизнеса. Для того чтобы достичь нового уровня развития, предприятия малого и среднего бизнеса и предприятия с высоким потенциалом должны выйти на мировые рынки, не ограничиваясь небольшим внутренним рынком. В этом контексте KITA реализует «Программу стимулирования превращения предприятия, работающего на внутренний спрос, в компанию-экспортера», организует и направляет за рубеж экономические делегации, проводит B2B-встречи и оказывает различные услуги в целях преобразования предприятия в компанию-экспортера. А самым перспективным компаниям, работающим на внутренний рынок, KITA оказывает поддержку в получении зарубежных сертификатов продукции и патентов на дизайн и бренды.