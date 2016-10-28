Как противостоять сезонным рискам и не заболеть ОРВИ и гриппом?

Всеми способами. Хорошо, если сделали прививку, если нет, то спорт, витамины, здоровое и сбалансированное питание, неспецифическая профилактика. Но никто не отменял и народные проверенные средства вроде облепихи, чеснока, меда и лимона. При этом стоит отметить растущий интерес к неспецифической лекарственной профилактике противовирусными препаратами, имеющей свои плюсы. В отличие от тех же прививок, которые необходимо успеть сделать до начала сезона простуды и гриппа, профилактические курсы препаратами можно начинать в любые сроки, в том числе и непосредственно после контакта с болеющим человеком. Кроме того, неспецифическая профилактика позволяет защитить себя не только от гриппа, но и от простуды, от которой прививок пока не придумали.