Комплексная вакуумная терапия стала доступной на Дальнем Востоке

- Наша компания с 1995 года занимается проблемами суставов и нижних конечностей, и мы были первыми, кто начал завозить на Дальний Восток эндопротезы суставов и жидкие имплантаты, - рассказал Дмитрий МЕРНЫЙ, директор ООО «Центр медицинского обеспечения». - И многие пациенты, прошедшие эндопротезирование, приезжали к нам и спрашивали: «А что делать дальше?». И я не мог ничего посоветовать, так как реабилитационная медицина у нас очень слабо развита. В итоге достаточно молодые люди ставили на себе крест и считали себя калеками. Поэтому Дальнему Востоку был необходим такой аппарат, как VACUMED, который может достаточно быстро восстановить организм и поставить на ноги людей после эндопротезирования. Косметология и спортивная медицина