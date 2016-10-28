Красавица из Владивостока вошла в топ-15 на конкурсе Miss International 2016 в Токио

21-летняя уроженка Владивостока Алиса МАНЕНОК вошла в топ-15 участниц прошедшего в Токио международного конкурса красоты Miss International 2016. Пятнадцать девушек были отобраны в финал из 69 участниц. Войти в пятерку призеров россиянке не удалось, а победительницей в этом году стала представительница Филиппин Кайли ВЕРСОЗА.