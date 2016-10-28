Мы лишь учимся жить в ладу с собой

В ряду законов Вселенной надо называть законы созидания, единства, свободы воли, созвучия и другие. Их можно не знать - но последствия не замедлят себя ждать. Ведь если вы суете палец в розетку, то электрическому току совершенно все равно, знаете ли вы законы физики. Простейшее, чему человек должен научиться, и чем раньше, тем лучше, - это умению контролировать свои чувства, свои эмоции и даже создавать их. Если этого не делать, то по закону созвучия - подобное тянется к подобному - человек завистливый, злой и жадный будет притягивать к себе таких же людей и множество болезней. Если человек посылает в мир агрессию и ненависть, то по закону отражения получает в ответ эти же самые энергии.