Онлайн-сервис Delivery Club стал новым партнером бонусной программы "Спасибо от Сбербанка"

Федеральная бонусная программа «Спасибо от Сбербанка» — крупнейшая в России банковская программа лояльности. Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держатель банковской карты* Сбербанка. Сегодня в ней участвуют более 23 млн. человек. Участники накапливают бонусы СПАСИБО за покупки по карте Сбербанка. Дополнительные бонусы они получают, совершая покупки у партнеров программы и участвуя в акциях программы. Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. В перечень партнеров программы «Спасибо от Сбербанка» сейчас включены более 600 торговых сетей.