Рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока по выручке и темпам роста показывает реальные дела

Второй год в Рейтинге-100 нет ни одного предприятия из Еврейской автономной области. И инвестор тут свой, дальневосточный, с лондонским досье - ГК «Петропавловск». И губернатора сменили на экономиста. И по мониторингу АСИ, ЕАО единственная показала рост и лучший результат в национальном рейтинге по инвестиционной привлекательности субъектов Дальнего Востока. Только региональный бизнес-климат - лишь один из трех факторов, влияющих на инвестиционную среду и комфортность ведения бизнеса в регионе. Первый, и главный, - спрос в регионе, второй - специфика отраслевой структуры экономики, которая исторически сложилась на территории. Спрос не изменился: локальный рынок узок, российский - далеко, а в АТР еще надо пробить дорогу. А вот структура может стать преимуществом старых предприятий в привлечении инвестиций - профессиональные рабочие руки, социально обустроенная инфраструктура. Это и есть экономический фундамент и социальный плацдарм для проектной экономики региона.