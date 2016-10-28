Территориальный орган Росздравнадзора по Приморскому краю дал комментарий о праве пациентов на обезболивание

Правительством Российской Федерации, Министерством здравоохранения Российской Федерации в короткий срок были предприняты необходимые шаги, в том числе по изменению нормативного регулирования, существенно облегчающие оказание обезболивающей терапии пациентам. Прежде всего, расширены полномочия лечащего врача, упрощен порядок выписки рецептов на наркотические препараты. Теперь при повторном обращении пациентов за рецептами на наркотические препараты не требуется согласование с врачебной комиссией, на что иногда требовалось до нескольких дней.