Улететь из Владивостока в Бангкок станет проще

Зимнее расписание аэропорта Владивосток вводится с 30 октября и будет действовать по 25 марта 2016 года. По данным пресс-служба ОАО «Международный аэропорт Владивосток», в зимнем сезоне авиакомпании увеличивают количество рейсов из Владивостока в Москву (с трех до четырех в день) и Санкт-Петербург (до трех раз в неделю).