В Приморье производителям представят актуальные экспортные стратегии в сфере марикультуры и сельского хозяйства

«В Приморье есть все условия для успешного производства марикультуры, а его развитию уделяется большое внимания. Логичным шагом для ведущих бизнес в этой сфере предпринимателей становится работа на экспорт. В рамках нашей конференции мы познакомим их с актуальными данными о состоянии отрасли и дадим практические советы по ведению бизнеса с нашими азиатскими соседями», - прокомментировал Сергей Казаков, генеральный директор АНО «Центр развития экспорта Приморского края».