Во Владивостоке состоится масштабная благотворительная акция "Чья-то жизнь уже не мелочь!"

«Американский мыслитель Ралф Уолдо Эмерсон когда-то сказал: «Удивительно то, что, помогая другим, мы помогаем в первую очередь самим себе». А ведь это правда! Каждый день мы кидаем мелочь в карман и нам в голову не может прийти, что это может быть чья-то жизнь, – сказала российская телеведущая, член попечительского совета благотворительного фонда «Линия жизни» Яна Чурикова. – Если каждый человек на земле подумает хоть один раз об этом и соберет мелочь в добрую банку, то станет, безусловно, духовно богаче».