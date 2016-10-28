Заповедники и нацпарки Приморья попали под раздачу дальневосточных гектаров

Так, житель Приморья Алексей Комаров без особого труда выбрал и зарегистрировал на свою учетную запись участок на территории Лазовского заповедника. При этом система не воспрепятствовала ему в регистрации заявки так, как будто выбранная земля совершенно свободна от каких-либо обременений. Теперь в течение 7 дней, если все документы заполнены правильно, уполномоченный орган обязан принять решение о предоставлении участка. При этом в официальном перечне причин для отказа уже нет такого фильтра: мол, запрашиваемый участок изначально не подлежал к раздаче.