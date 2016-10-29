Претендентов на дальневосточный гектар интересуют в основном пригороды Владивостока и Хасанский район

«Все уполномоченные органы подключены к федеральной информационной системе НаДальнийВосток.рф. Заявители могут подать документы как лично, так и через Интернет. Работу мы организовали таким образом, что “гектары”, заявленные гражданами по новому закону, не накладываются на те участки, которыми люди пользуются долгие годы – огороды и дачи. Последние зачастую не оформлены и на карте федеральной информационной системы не видны, но с каждым таким случаем специалисты работают отдельно, проблем не возникает. Но людям стоит задуматься и уже начать оформлять свои дачи, потому что с 1 февраля 2017 года вся страна начнет подавать заявки на “гектар” в ДФО, в том числе в Приморье», – подчеркнул первый заместитель главы региона.