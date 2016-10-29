В Общественный совет Свободного порта может попасть кто угодно

"Сам федеральный закон разрабатывался в активнейшим диалоге с гражданским обществом и представителями бизнеса. Десятки мероприятий прошли в формате публичных консультаций и общественных слушаний. И нам важно продолжить такую же практику уже в ходе применения закона о Свободном порте Владивосток", - отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.