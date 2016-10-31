До 4 ноября все пострадавшие от тайфуна в Приморье должны получить выплаты

Правительством Российской Федерации приняты решения о выделении средств из федерального бюджета в объеме 828,5 млн рублей на ликвидацию последствий стихийного бедствия. Обеспечена выплата материальной помощи гражданам на сумму 637,3 млн руб. Единовременную матпомощь в размере 10 тыс. рублей получили 19500 людей, субсидию в связи с частичной утратой имущества в размере 50 тыс. рублей – 3587 человек, субсидии в связи с полной утратой имущества по 100 тыс. рублей – 2632 человека. До конца следующей недели все пострадавшие должны получить выплаты.