Приморский Океанариум ждет с инспекцией Эдгара Запашного

— Бред в том, что нельзя найти замену руководству. Это ерунда полная. Значит, человек действительно держится за своё место и имеет высоких покровителей. Коррупция, воровство — это национальный вид спорта. Кто-то хорошо проявляет себя, кто-то — на лидирующих позициях, по 9 млрд в квартирах находят. Выход из ситуации — только жёсткий контроль и наказание тех людей, которые работают в этой схеме. Ответственность тренеров. Если тренеры видели, что привезли тухлую рыбу, они не должны были ею кормить, — отметил Запашный.