В России сильно подорожают бензин и дизельное топливо

Минфин и Минэнерго занимаются разработкой законопроекта о новом налоге для отрасли более двух лет, и изначально предполагалось введение налога на финансовый результат (НФР). Минфин этот вариант не поддержал, опасаясь выпадения доходов федерального бюджета. Позиции ведомств сблизились минувшим летом, однако детали законопроекта пока неизвестны. Основное сохранившееся разногласие - внедрять налоговые новации сразу для всех участников отрасли (идея Минфина) или протестировать его в течение нескольких лет на пилотных месторождениях (идея Минэнерго).