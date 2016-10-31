Выпущенный тигр движется в противоположную сторону от Владивостока и Артема

«Метод транслокации, то есть перемещение животного из одной части ареала в другую, широко применяется во всем мире при разрешении конфликтных ситуаций с хищниками. В ареале тигра также были успешные опыты по перемещению редких хищников, в результате которых они успешно осваивались на новой территории. Мы надеемся, что и в этот раз все пройдет успешно, по крайней мере, предпосылки к этому есть. Тем не менее, мы отдаем себе отчет в том, что определённые риски есть, поэтому на тигре специальный ошейник с передатчиком, который позволит отслеживать его перемещение. И если тигр снова приблизиться к населенным пунктам, то на место незамедлительно выедет группа по разрешению конфликтных ситуаций охотнадзора», – комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.